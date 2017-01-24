Семёновский благовест

Дорогие мои, будьте внимательны к каждому моменту в вашей жизни. Не только к встрече с людьми, друзьями, знакомыми…, но будьте внимательны к книгам, к хорошим передачам. Не пропустите встречу с Богом, которая направит вашу жизнь в доброе русло.

Преосвященнейший Августин Епископ Городецкий и Ветлужский

Дорогие друзья и единомышленники! Добро пожаловать на сайт «Семеновский благовест», который создан по многочисленным просьбам телезрителей программы «Семеновский благовест» - жителей и гостей нашего города. На сайте вы можете просматривать ежемесячные выпуски телепрограммы и газеты «Семеновский благовест», любоваться замечательными снимками местных фотографов, узнавать о текущих событиях Семеновского благочиния, читать объявления различного православного содержания, а также знакомиться с иной полезной информацией.

Свои вопросы, просьбы, пожелания и идеи вы можете передать, позвонив по контактным телефонам (83162) 5-21-83, 5-13-64 или через форму обратной связи этого сайта.

Надеемся, что сайт будет интересен и полезен как уже воцерковленным людям, так и тем, кто только прокладывает свою дорогу к Богу!

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Слава Богу за всё!